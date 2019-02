VIDEO: Planckendael geeft ooievaars warme ontvangst met nieuwe nestplekjes Wannes Vansina

18 februari 2019

12u42 0

Omwonenden van Planckendael zal het niet zijn ontgaan: de eerste ooievaars zijn na zes maanden terug van hun winterverblijf in warmere oorden. Dit jaar maakten ze hun naam waar en brachten ze ook écht de lente naar ons land. Het dierenpark bereidde de komst van de vogels goed voor. “ZOO Planckendael telt 67 ooievaarsnesten voor zo’n 130 dieren. Onze technische dienst maakte dit jaar gloednieuwe nestplatformen, de tuinmannen zochten de beste plekjes uit om de nesten te plaatsen zodat onze gevederde vrienden zich helemaal thuis voelen. Een ooievaar is namelijk eerst nesttrouw en pas daarna partnertrouw. Je vindt het heuse ooievaarshotel tegenover de neushoorn in het park”, zegt Amanda Wielemans van de persdienst. Planckendael hoopt dat de inspanningen hun vruchten zullen afwerpen en dat het park opnieuw een recordaantal ooievaars mag verwelkomen.