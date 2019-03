VIDEO Maarten Mees wint Wetenschapsbattle met drop Wannes Vansina

28 maart 2019

Vijf Vlaamse knappe koppen – van elke provincie een - hebben vandaag een heuse Wetenschapsbattle uitgevochten in Technopolis in Mechelen. Voor een publiek van 400 lageschoolkinderen streden ze voor de begeerde trofee. Ze moesten alles uit de kast halen om het jonge publiek te overtuigen door hun onderzoek helder en overtuigend te brengen, want het waren de kinderen die mochten stemmen. Maarten Mees (KU Leuven) behaalde uiteindelijk de overwinning met zijn presentatie ‘Sweet. Diabetische wonden genezen met drop’. De Wetenschapsbattle was toe aan zijn vijfde editie. Aan de finale gingen provinciale voorrondes vooraf.