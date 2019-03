VIDEO: Honderdtal KV-supporters brengt sfeer op laatste training voor cruciale match Tim Van der Zeypen

02 maart 2019

17u15 0 Mechelen Zo’n honderd supporters in de voetbaltribune en zangkoren die tot ver buiten het stadion te horen waren. Nee, KV Mechelen speelde zaterdagochtend niet zijn laatste wedstrijd van de reguliere competitie maar trainde wel voor het laatst voor het morgen naar Lommel trekt. Daar speelt het een cruciale wedstrijd in de strijd om de promotie naar de hoogste voetbalklasse. “We willen de spelers motiveren om morgen alles te geven”, vertellen enkele supporters na de training.

Dankzij een oproep van sfeergroep ‘Vijfentwintig Zeven’ gebeurde de laatste training onder aanmoedigingen van zo’n honderdtal KV-fans. Een half uurtje voor de training verzamelden de supporters zich al in de tribune achter de goal. Wanneer de spelers het veld betraden, gingen de fans uit het dak. Bengaals vuur werd aangestoken, rookbommen kleurden het stadion geel en rood en gezangen weergalmden in het stadion. “Zo’n sfeer op een training had ik niet verwacht”, vertelt een KV-fan die de training kwam bij wonen.

“Geweldige sfeer”

Onder de honderd supporters was ook de negenjarige Thomas uit Essen. “Ik supporter twee jaar voor KV Mechelen”, vertelt de jonge fan. “Omdat dit zo’n goeie ploeg is.” Samen met zijn ouders Tom (40) en Els (40) komt de negenjarige vanuit het verre Essen zoveel mogelijk naar Mechelen om zijn favoriete voetbalploeg aan te moedigen. “We zijn ooit een keertje komen kijken en vonden het zo ontzettend leuk dat we zijn blijven terugkeren. De sfeer, de omgang. Alles sprak ons aan”, vult mama Els aan. Wanneer Thomas, zelf voetballer bij Excelsior Essen, hoorde dat hij de laatste training kon bijwonen, was de beslissing om vanochtend naar Mechelen te komen snel gemaakt. “Ik wou er echt heel graag bij zijn”, zegt Thomas nog. “Ik wou ze graag een keer zien trainen.”

Diepe indruk

De KV-fans bleven de hele training lang hun fans aanmoedigen. Het liet niet enkel een diepe indruk achter bij de spelers. Ook vele supporters hadden deze grote opkomst niet verwacht. “Kippenvel vanaf moment één”, zegt Laura (24). Zij kwam voor het eerst mee naar KV Mechelen kijken toen ze haar vriend drie jaar geleden leerde kennen. “Dit is toch fantastisch, niet? Op een gewone training, op een zaterdagochtend, lokt de club zoveel volk en blijven ze de hele tijd zingen”, gaat Laura verder. “Wij blijven achter deze club staan. Kost wat kost. En we zijn duidelijk niet de enige.”

Sfeertraining

Het doel van de zogenaamde ‘sfeertraining’ was om de spelers nog een keer warm te maken om zondag alles te geven. Dan speelt KV zijn laatste en belangrijkste wedstrijd van de reguliere competitie dit seizoen. “Laten we hopen dat ze morgen voor hét moment van dit seizoen kunnen zorgen. Namelijk de rechtstreeks promotie naar eerste klasse ”, klonk het nog bij de supporters. Die rechtstreekse promotie wordt enkel afgedwongen als KV zondagnamiddag wint en Beerschot-Wilrijk verliest. Anders volgen er testmatchen tussen beide clubs. “Morgen zien we wel. Het belangrijkste is dat we dit jaar gewoon kampioen spelen”, besluiten de fans.

Tifo’s

Mechelen kan naast promoveren ook nog voor een tweede apotheose dit seizoen zorgen. Op 1 mei speelt het in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen AA Gent voor de Beker van België. Naar aanleiding van die wedstrijd werden vanochtend door de sfeergroep collectes gehouden en t-shirts verkocht om de kas voor het maken van Tifo’s aan te vullen.