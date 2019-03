VIDEO/FOTOREEKS Hoog bezoek voor Sint-Jozef Coloma Wannes Vansina

19 maart 2019

15u22 0

Sint-Jozef Coloma kreeg vandaag op het middaguur reusachtig bezoek. Drie Mechelse reuzenkinderen bezochten de basisschool, tot grote verrassing van de kinderen. Het enthousiasme over het hoge bezoek was groot. Er werd een wandeling met de reuzen gemaakt alsook een dansje. “Het was een hele dag feest op school, want het bezoek van de reuzen viel samen met de feestdag van onze patroonheilige Sint-Jozef. Naast het reuzenbezoek stonden ook volksspelen en poffertjes op het menu”, vertelt Inge Van Humbeeck van de directie. Het reuzenbezoek hadden de leerlingen te danken aan een van hen. Deze leerling had het bezoek gewonnen met een kleurwedstrijd in de marge van de Sinte Metteviering. “De wedstrijd kaderde in de ambitie van de vorig jaar opgerichte ReuzenMechelen om de reuzen vaker naar buiten te laten komen”, aldus reuzendrager Kevin Polfliet. Als het van de leerlingen afhangt, dan is dat zeker voor herhaling vatbaar.