VIDEO: Connie Neefs zingt kerstsingle met dochter Hannelore Wannes Vansina

13 december 2018

09u53 3

De Mechelse zangeres Connie Neefs en haar dochter Hannelore hebben een eigen versie van ‘The Chrismas Song’ opgenomen, beter bekend als ‘Chestnuts roasting on an open Fire’. Het nummer uit 1944 geschreven door Mel Tormé en Bob Wells werd al door talloze artiesten gecoverd, moeder en dochter maakten er ‘Zalig Kerstfeest’ van. Ze zullen het nummer op 22 december live brengen tijdens het kerstprogramma in de Mechelse Stadsschouwburg ‘Ne formidabele Kessemis’, met ook Lucas Van den Eynde en de koren Kolor en Koraal. De matineevoorstelling is uitverkocht, maar er zijn nog tickets voor de voorstelling van 19.30 uur.