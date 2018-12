VIDEO ARSENAAL/LAZARUS roept op: “Schrijf ze mee vrij!” Wannes Vansina

ARSENAAL/LAZARUS in Mechelen organiseert nu vrijdag samen met Amnesty International een schrijfmarathon om negen vrouwelijke mensenrechtenverdedigers die ten onrechte werden veroordeeld, vrij te krijgen. “We roepen de Mechelaars op om langs te komen, alleen, met vrienden of met hun vereniging én met hun brief het verschil te maken!”, luidt de oproep van het theater. De schrijfactie vindt plaats van 18 tot 23 uur, ingang via de Kruidtuin. “Brieven schrijven helpt wel degelijk”, zegt tv-maker en Mechelaar Kristien Maes, die Amnesty International al jaren steunt.

https://www.amnesty-international.be/schrijfmarathon