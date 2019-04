VIDEO. Al zes jaar een ‘gevaarlijke speeltuin’: uitslaande brand in leegstaande gebouwen op Inofer-site Tim Van der Zeypen

17 april 2019

17u45 3 Mechelen In de leegstaande gebouwen op de Inofer-site in Mechelen-Zuid is woensdagmiddag rond 15.30 uur een zware brand ontstaan. Het terrein is berucht als een ‘gevaarlijke speeltuin’, omdat er de laatste jaren al vaker incidenten waren. Vier jaar geleden kwamen twee tieners er om het leven na een ongeval met een achtergelaten heftruck.

Enkele buurtbewoners in Guldendal merkten de brand als eerste op. Ze verwittigden onmiddellijk de noodcentrale. Naast Brandweerzone Rivierenland kwam ook de lokale politie van Mechelen-Willebroek ter plaatse. De poort aan de inkom van het bedrijf moest worden opengebroken om op de terreinen te geraken.

“Bij aankomst bleek het te gaan om een uitslaande brand”, vertelt brandweerluitenant Ronny Cornelis. “De vlammen sloegen zowel uit de ramen als uit het dak.”

Veel rook

De straat werd afgesloten door de politie, de brandweer startte de blusweken. “Er werd zowel langs de bovenkant met de ladderwagen geblust als aan de voorzijde op de grond”, klinkt het nog bij de brandweerluitenant. “We kregen de brand uiteindelijk snel onder controle.”

De brand woedde in wat oude bureau’s van het bedrijf dat kranen maakte. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Enkele aanpalende loodsen stonden in een mum van tijd onder rook. De brandweer moest ventileren. “De bewoners van een aanpalende woning aan de loods werd tijdelijk geëvacueerd. We konden de woning redden”, besluit de brandweerofficier.

In 2013 failliet verklaard

De brand vernielde voornamelijk wat afval en achtergelaten spullen. Het Mechelse bedrijf werd in 2013 failliet verklaard. Sindsdien staat het gebouw leeg. In de buurt staan de loodsen bekend al een ‘gevaarlijke speeltuin’ voor jongeren. In maart, vier jaar geleden, kwamen er nog twee tieners om het leven toen ze aan het rondrijden waren met een achtergelaten vorkheftruck. Ze raakten daarbij vermoedelijk een steunpilaar waarna het dak instortte.

Brandstichting

Nadien moest de brandweer nog verschillende keren uitrukken voor kleine brandjes. Net zoals toen, lijkt de brand van vandaag, mogelijk te zijn aangestokenen. De brandweer trof tijdens de bluswerken verschillende brandhaarden aan. Volgens de lokale politie is het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de brand nog volop bezig. “Er is een buurtonderzoek uitgevoerd en er is contact opgenomen met het parket. Die stuurde het labo van de Federale politie ter plaatse”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Vermoedelijke daders zijn er nog niet.