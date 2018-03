Verzet haalt niets uit voor winkeldievegge 29 maart 2018

Een vijftigjarige vrouw uit Mechelen is na verzet opnieuw veroordeeld tot een celstraf voor de diefstal van etenswaren. Ze ging er destijds vandoor met enkele etenswaren. "Omdat ik het geld niet had om eten te kopen voor zowel mezelf als mijn zoon", klonk het tijdens de verhoren bij de politie. De feiten werden niet betwist, zijzelf vroeg mildheid van de rechter. "Ik heb heel veel spijt voor wat ik heb gedaan. Soms denk ik zelfs dat ik helemaal niet meer het recht heb om iets te zeggen omdat ik dit gedaan heb", luidde het. De rechter ging niet in op haar vraag tot mildheid. Onder meer omdat ze niet aan haar proefstuk toe. In het verleden kreeg ze ook al straffen opgelegd voor winkeldiefstallen. (TVDZM)