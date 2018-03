Verwarde man teruggevonden dankzij sociale media 20 maart 2018

02u36 0 Mechelen Sociale media hebben gisteren een verdwijningszaak tot een goed einde gebracht. Een verwarde vijftiger uit Mechelen raakte op de dool, maar kon dankzij een zoekactie met onder meer behulp van Facebook worden gevonden.

Iwein Perdaens (59), de echtgenoot van Ann Devos en papa van onder meer gemeenteraadslid Freya Perdaens, verliet zondag om 10 uur zijn woning in Mechelen. Hij werd nog gezien op de Veemarkt, waar hij iets was gaan eten, maar verdween vervolgens spoorloos. De doodongeruste familie alarmeerde de politie en startte ook zelf een zoektocht, onder meer via sociale media. Die leidden uiteindelijk ook tot een doorbraak. Een passant herkende de man dankzij het online opsporingsbericht toen deze stond te liften ter hoogte van de Carmi. Hij pikte hem op en bracht hem naar de politie, waar hij kon worden verenigd met de ongeruste familie. "Oneindig veel dank aan iedereen!", dankte Freya Perdaens iedereen die mee had uitgekeken naar haar vader, eveneens via Facebook. Eerder werd Iwein al op verschillende plaatsen opgemerkt, telkens door personen die niet wisten dat naar hem werd gezocht. Zo werd hij zondag gezien aan de voormalige woning van zijn ouders in Grimbergen en gisteren bij zijn vrouw op het werk. De nacht zou hij op de een of andere manier hebben doorgebracht in het ziekenhuis in Ukkel. (WVK/TVDZM)