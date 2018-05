Vervuild grondwater vertraagt heraanleg Nieuwedijkstraat 03 mei 2018

02u32 0

De heraanleg van de Grote Nieuwedijkstraat in Mechelen ligt voor zeker een maand stil. Het probleem: vervuild grondwater.





De tweede fase van de heraanleg had eigenlijk twee weken geleden al moeten starten, maar dat ging niet door. Er is namelijk een probleem opgedoken met het grondwater. "Het grondwater op de Grote Nieuwedijkstraat moet tijdelijk en heel plaatselijk verlaagd worden om onze nieuwe rioolbuizen te kunnen plaatsen. Het grondwater heeft niet de nodige kwaliteit om te mogen lozen in het riool. Er zal dus eerst gefilterd moeten worden alvorens men het grondwater mag verlagen", zegt Andy Frans van de stadsdienst Marketing & Communicatie. De aannemer moet daarvoor een nieuwe milieuvergunning aanvragen en dat kost tijd. Frans schat dat de werkzaamheden zeker niet deze maand zullen worden hervat. Dat betekent ook dat de totale heraanleg van de Grote Nieuwedijkstraat niet in september klaar zal zijn. De heel plaatselijke verontreiniging is volgens Frans het gevolg van een historische bodemvervuiling in de buurt die reeds bekend was bij de VMM. (WVK)