Verpleegkundigen in spe zoeken slachtoffers Wannes Vansina

01 maart 2019

12u02 0

Oefenen met een pop is leerrijk, maar het is toch beter dat er een “echte” patiënt op de grond ligt te kermen of dat een panikerend familielid het de hulpverleners niet gemakkelijk maakt. Daarom is de opleiding Verpleegkunde van Thomas More in Mechelen op zoek naar vrijwilligers die willen meespelen in rollenspelen. Leeftijd, geslacht en taal maken niet uit. “Zoveel te diverser de vrijwilligers, zoveel te interessanter worden de simulatieoefeningen. Ervaring is niet nodig”, luidt het. Deelnemen kan zowel overdag als ’s avonds. Thomas More houdt rekening met de mogelijkheden en de wensen van de vrijwilligers. Aanmelden kan via www.thomasmore.be/simulantengezocht.