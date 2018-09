Veroordeelde verhuist naar Spanje: celstraf gevorderd 05 september 2018

Een 24-jarige man riskeert een celstraf van tien maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 600 euro. Begin april 2018 werd hij veroordeeld tot een opschorting met voorwaarden. Dit nadat hij samen met een kompaan werd schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. "Eerder een laffe wraakactie waarbij het slachtoffer zelfs enkele dagen werkonbekwaam was", vertelde de Mechelse openbaar aanklager. De opschorting van straf met voorwaarden werd uiteindelijk herroepen, omdat de man verhuisd was van België naar Spanje. Het parket oordeelde dat de jongeman zo een unieke kans had laten liggen en zijn straf probeerde te ontlopen. Vonnis in de zaak volgt op 24 september. (TVDZM)