Vernieuwing Sint-Albertuswijk gaat maandag van start Els Dalemans

22 maart 2019

16u09 0 Mechelen Over een jaar ziet de Sint-Albertuswijk in Muizen (Mechelen) er helemaal anders uit. Nu maandag 25 maart start de grote heraanleg van de wijk, met een nieuwe riolering en mooiere en veiligere straten. Aan de vernieuwing hangt een prijskaartje van 2,2 miljoen euro.

“De werken worden opgedeeld in in drie fasen zodat de wijk zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Eerst worden de Toekomststraat en het deel van de Davidstorenstraat tot voorbij het kruispunt met de Betsebroekstraat aangepakt. In fase 2 zijn de Gustaaf Ghijselsstraat en Sint-Albertusstraat aan de beurt. De Alfred Nobelstraat, Bernardinnenstraat en Struikheidestraat sluiten het rijtje. Elke fase zal zo’n drie tot vier maanden duren”, zeggen schepen van openbare werken Patrick Princen en schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen. “

“Eerst wordt het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel gelegd, daarna volgt de nieuwe inrichting van de straten. We willen de Sint-Albertuswijk toegankelijker, mooier en veiliger maken. Er komen wegversmallingen en verhoogde kruispunten om de snelheidsduivels af te remmen, we scheiden de autoparkeerplaatsen van de rijbaan, voorzien meer ruimte voor voetgangers en extra stalbeugels voor fietsen... Ook het plein voor de kerk wordt aangepakt en we zorgen overal voor meer groen. Een bufferbekken moet het regenwater opvangen voor het in de Hanswijkbeek stroomt, om wateroverlast bij hevige regenval te vermijden.”

“We maken van de gelegenheid gebruik om van de Gustaaf Ghijselsstraat een eenrichtingsstraat te maken. Oorspronkelijk was dit ook de bedoeling in de Bernardinnenstraat, maar dit zou de verkeerscirculatie niet ten goede komen. Dat plan werd dus afgevoerd.”

“Het doorgaand verkeer op de Leuvensesteenweg zal geen hinder ondervinden van deze werken. In de wijk wordt het tijdelijk wat moeilijker. Bewoners met een wagen kunnen daarom, wanneer hun straat niet toegankelijk is, parkeren op het terrein van Ambrogio aan de overkant van de Leuvensesteenweg.”