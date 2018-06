Vernieuwde sp.a streeft naar evenaring kiesresultaat 25 juni 2018

02u42 0 Mechelen Sp.a Mechelen trekt met veel nieuwe namen naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. "De context is niet evident. We willen even goed doen als zes jaar geleden", zegt Caroline Gennez, die opnieuw lijsttrekker is.

28 van de 43 kandidaten namen nooit eerder deel aan verkiezingen. Sp.a moet ook wel vernieuwen. Bert Delanoeije en Tine Van den Brande stapten over naar de stadslijst, huidige gemeenteraadsleden Glenn Nason, Johan Devleeshouwer en Ali Salmi komen niet meer op.





"Maar we hebben een goed team. 43 mensen vinden is veel, maar dat ging vlot", zegt Gennez. De top-5 bestaat bijna volledig uit mandatarissen met Farid Bennasser, Sophie Bollen en Indrani Muyldermans. Plaats twee is wél voor een nieuwe naam: 'coming man' en voorzitter Thijs Verbeurgt. Plaats zes is voor Sander Demeester, plaats zeven voor Edwin Korver, bekend van dj-duo Ed en Kim (dit jaar op Maanrock en Pukkelpop). De restende plaatsen in de top-10 gaan naar ondernemende Mechelaars: Karla Celis (Mercado), Joris De Groote (pannenkoekenhuisje Tivoli) en Sofie Vereyken (Empty Shop). Rita Janssens en Karel Geys duwen de lijst. De slogan: 'Jij maakt Mechelen'. "Engagement voor onze stad is de rode draad die al deze schitterende kandidaten verbindt", verklaart Gennez. Volgens de lijsttrekker is sp.a de enige garantie op een sociaal en leefbaar Mechelen. Ze verwijst onder meer naar de stijging van de maandelijkse rusthuisfactuur met 400 euro.





Verder ijvert sp.a voor betaalbaar wonen, het behoud van het zwembad Geerdegemvaart en échte participatie. (WVK)