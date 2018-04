Vernieuwde kringwinkel op Korenmarkt geopend 30 april 2018

02u37 0

Op de Korenmarkt is afgelopen weekend de vernieuwde kringwinkel geopend. De winkel in het hartje van Mechelen was al een tijdje gesloten wegens verbouwingen. "Tijdens de verbouwingen konden de mensen terecht in onze pop-up in de Geitestraat", luidt het bij Koen De Bock. Hij is de afgevaardigd bestuurder van de vzw achter de kringwinkels in de regio Mechelen-Willebroek. "Die winkel gaat nu dicht. Iedereen kan opnieuw terecht in ons vertrouwde pand op de Korenmarkt." De winkel kreeg een hele nieuwe look. Bij de vernieuwde kringwinkel kan men niet enkel oude spullen opkopen maar ook enkele herbruikbare spullen doneren. "Zo verklein je de afvalberg en zorg je voor sociale tewerkstelling. Een win-winsituatie", besluit de Bock. De kringwinkel op de Korenmarkt is buiten zondag elke dag open van 10 uur tot 18 uur. (TVDZM)