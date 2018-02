Vermoedelijke inbrekers gevat na gevaarlijk rijgedrag 28 februari 2018

Een patrouilleploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek heeft maandag op de N16 twee personen gevat die verdacht worden van diefstal. Dat nadat ze met hun wagen met Franse nummerplaten de aandacht trokken met een gevaarlijk inhaalmanoeuvre. De twee inzittenden, een 20-jarige vrouw en een 36-jarige man van Roemeense nationaliteit, gaven een onsamenhangend relaas voor hun aanwezigheid in de regio. Tevens werd inbrekersmateriaal aangetroffen in hun voortuig, evenals etenswaren die gestolen bleken te zijn bij twee winkeldiefstallen in Kampenhout. De man bleek in het bezit van een aanzienlijke som geld. Het voertuig, het inbrekersmateriaal en de gestolen goederen werden in beslag genomen, de twee verdachten door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld wegens diefstal en vereniging van misdadigers. Ze blijven aangehouden. (WVK)