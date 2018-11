Vermoedelijke dieven opgepakt na parkeerovertreding TVDZM

21 november 2018

09u30 0 Mechelen De lokale politiezone Mechelen-Mechelen-Willebroek heeft drie Roemenen opgepakt. Het ging om een 49-jarige man en twee vrouwen van 41 en 48 jaar oud. De drie worden verdacht van het plegen van diefstallen.

De drie konden ingerekend worden nadat een patrouilleploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek hen had opgemerkt in hun auto langs de Leopoldstraat. “Onze collega’s merkten op dat ze een parkeerovertreding hadden begaan”, vertelt Dirk Van de Sande van de politiezone. “De wagen werd gecontroleerd. Net zoals de drie inzittenden.” Tijdens dat onderzoek bleek dat een van de drie verdachten overeenkwamen met de persoonsbeschrijving van een recente winkeldiefstal in de Oscar Van Kesbeeckstraat. De drie werden mee genomen naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van het parket. “Alle drie zijn gekend voor eerdere gepleegde feiten”, aldus Van de Sande nog. “De 41-jarige vrouw stond ook geseind in een gerechtelijk dossier. Zij werd opgesloten in de gevangenis.” Bij het doorzoeken van de wagen werd er naast geld en een partij juwelen ook nog inbrekersmateriaal aangetroffen. Het ging onder meer om een schroevendraaier en een steeksleutel. De wagen en de gestolen goederen werden in beslag genomen.