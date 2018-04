Verkrachting komt aan het licht door zwangerschap 06 april 2018

Twee Mechelaars moesten zich komen verantwoorden voor de verkrachting en aanranding van een meisje (13) uit Sint-Katelijne-Waver. De feiten kwamen aan het licht na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ze riskeren twaalf en achttien maanden cel met uitstel. Het was de spoedarts die politie inlichtte. Ze verklaarde toen dat ze tegen haar wil seks had met een 29-jarige man. Niet veel later vertelde ze de feiten aan een oudere kennis (33). Hij werd haar vertrouwenspersoon maar niet veel later hadden ze ook seks waarna ze zwanger werd. "Niet tegen haar zin", verklaarde ze maar juridisch gezien kon ze gezien haar leeftijd geen toestemming geven. De verdediging betwistte de feiten niet en beiden konden zich vinden in een straf met uitstel. Het meisje en haar papa vroegen een schadevergoeding van 10.000 euro. Vonnis binnen de maand (TVDZM)