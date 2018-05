Verkracht? Toch wel een beetje eigen schuld 'GRENSGEVALLEN' LAAT JONGEREN SEKSUELE INTIMIDATIE BEOORDELEN WANNES VANSINA

16 mei 2018

02u43 1 Mechelen Wanneer gaat een aanraking te ver? Kan een jongen aangerand worden? 'Grensgevallen' confronteert jongeren via sketches met seksuele intimidatie en laat ze daarna zelf hun mening geven. "En er is nog werk aan de winkel, de schuld wordt nog te vaak bij de slachtoffers gelegd", aldus Sensoa.

Leerlingen van een tiental scholen verzamelden gisteren in de Stadsschouwburg voor de try-out van 'Grensgevallen', een voorstelling van Theater O'Kontreir in samenwerking met Sensoa. Acteurs Michèle Even en Frank Van Erum schotelden de jongeren een reeks herkenbare scènes voor met seksualiteit en grenzen als rode draad. "#metoo leeft heel erg bij jongeren. Tot 26 jaar lopen ze ook een verhoogd risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag: 1 meisje op 5 en 1 jongeren op 10 krijgt ermee te maken", legt Julia Day van het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa uit. "In tegenstelling tot wat jongeren vaak denken, zijn de plegers in de meeste gevallen leeftijdsgenoten."





Harder verzetten

Na elke sketch konden de leerlingen via hun smartphone reageren op stellingen en meerkeuzevragen. De resultaten kwamen meteen op het scherm. Opvallend: de jongeren durfden de schuld al snel bij het slachtoffer leggen. Na een scène over een verkrachting van een meisje door haar beste vriend oordeelde 49 procent dat 'ze zich harder had moeten verzetten', 39 procent dat 'ze maar niet had moeten blijven logeren'. Het wijkt niet af van resultaten van andere try-outs elders in Vlaanderen. "Een voorbeeld van 'victim blaming', waarbij de schuld bij het slachtoffer wordt gelegd", zegt Day. Een andere opvallende: van een jongen die tegen zijn zin werd afgetrokken, beoordeelde 44% van de zaal dat als 'mooi meegenomen'. Een gelijkaardige situatie met een meisje als slachtoffer, beoordeelde 81% als aanranding. "Dat stereotiep leeft heel erg: dat mannen altijd zin hebben in seks en dus niet verkracht kunnen worden", aldus May. Bedoeling is dat leerkrachten na de voorstelling met een bijhorende lesmap aan de slag gaan. "Vaak weten leerkrachten niet goed hoe het onderwerp aan te brengen. Wij leggen de bal klaar, leerkrachten hebben hem maar binnen te koppen", aldus nog May.





Het onderwerp bleek ook te leven bij de aanwezige jongeren. Leerlinge van Campus Stassart Lajoie (17) vond de voorstelling gelijken op het dagelijkse leven. "Ik was wel een beetje in shock dat de aanranding van vrouwen erger werd beoordeeld dan deze van mannen", zegt ze. De voorstelling kaderde in het actieplan van de stad Mechelen tegen seksuele intimidatie. Volgend jaar gaat O'Kontreir met de voorstelling op reis langs Vlaamse scholen. Info: www.seksuelevorming.be en www.okontreir.be.