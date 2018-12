Verkoop van kunstwerken voor vzw Sjarabang TVDZM

09 december 2018

Op een veiling in congresruimte Lamot werden vanmiddag zo’n dertigtal kunstbeelden verkocht. Saartje Vandendriessche en Thomas Vanderveken waren gelegenheidsveilingmeesters. “De beelden waren kunstzinnige visbeelden ontworpen door Albert Kramer en creatief afgewerkt door vzw Sjarabang”, vertelt Ans Crammaer. De verkoop bracht enkele duizenden euro’s op. De opbrengst gaat naar vzw Sjarabang, een creatief atelier voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Voor de veiling was er ook nog een brunch. Ook die opbrengsten waren voor Sjarabang.