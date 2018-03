Verkoop aandelen moet stadion Racing redden VOETBALCLUB HOOPT OOK OP STEUN VAN SUPPORTERS WANNES VANSINA

02u42 0 Mechelen Racing Mechelen gaat verder door het leven als een cvba om kapitaal te kunnen ophalen. Supporters en sympathisanten kunnen aandelen van 1.000 euro

aankopen. Voorzitter Koen Van Exem zou een opbrengst van een miljoen prachtig vinden. Het geld moet de club toelaten om in het verkochte stadion te kunnen blijven spelen.





Racing Mechelen is sinds de zomer van 2015 geen eigenaar meer van het eigen Oscar Van Kesbeeckstadion. De club verkocht de eigendommen voor 2,425 miljoen euro aan bouwbedrijf IBO om er de torenhoge schulden mee af te betalen. "Het was leven of sterven", verklaarde crisismanager Jean Lhoëst destijds. De club zou er nog drie seizoenen spelen en vervolgens zou IBO de site ontwikkelen tot een nieuwe woonwijk, maar vorige maand werd een akkoord bereikt over een vierde. Mogelijk gaat Racing er zelfs helemaal niet meer weg, al is er dan geld nodig.





Kapitaal opbouwen

De omvorming van de structuur tot een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) moet ervoor zorgen dat Racing als volwaardige financiële partner mee kan deelnemen in het stadiondossier dat momenteel in onderhandeling is met de stad Mechelen, IBO en andere stakeholders. "Doel is om genoeg kapitaal te hebben om aan de onderhandelingstafel iets te zeggen te hebben. Als je daar met lege handen zit, kan je niet zoveel doen", zegt voorzitter Koen Van Exem.





Hoeveel er nodig is? "De sky is the limit natuurlijk, maar het zou prachtig zijn als we een miljoen euro ophalen, al zou de helft ook al een enorm succes zijn. We zitten nu al aan een kleine 100.000 euro. De volgende stap is om via mond-tot-mondreclame meer mensen te bereiken, in een derde fase willen we iedereen die sympathie heeft voor ons project aanspreken. Aandelen zullen 1.000 euro kosten en je kan er maximaal tien kopen." Er werd immers heel bewust voor een cvba gekozen en niet voor een nv. "We willen voorkomen dat de club in handen komt van een of twee mensen, maar willen ze teruggeven aan de supporters en sympathisanten. Omwille van de continuïteit zal het huidige bestuur volgend seizoen nog aantreden, maar vervolgens zal het worden verkozen door de coöperanten."





Geen bouwgrond

Een van die coöperanten is naast de huidige bestuursleden ook voormalig voetbalbondsvoorzitter François De Keersmaecker. "Hij heeft ons begeleid bij de hele transformatie, maar zal in een eerste fase geen bestuurslid zijn", zegt Van Exem. Intussen lijkt ook het stadsbestuur van koers te zijn gewijzigd. Volgens schepen van Sport Walter Schroons (CD&V) is het de bedoeling dat Racing in haar vertrouwde stadion blijft. "We gaan de recreatiegrond niet omzetten in bouwgrond", zegt hij. De schepen suggereert dat de stad de gronden zou kunnen kopen en onderbrengen in autonoom gemeentebedrijf SAM. "Maar het laatste halfjaar voor de verkiezingen mogen we geen gigantische uitgaven meer doen of ons budget wijzigingen. Het zal aan de volgende bestuursploeg zijn om daarover rond de tafel te zitten."





Bij IBO was vrijdag niemand bereikbaar voor commentaar. De huidige vzw-structuur van Racing wordt overigens niet opgedoekt. De Algemene Vergadering van de vzw zal blijven bestaan om onder meer de jeugdwerking te bewaken. In de loop van de maand april zal de voetbalclub verschillende infovergaderingen organiseren en zeer aanwezig zijn in het Mechelse straatbeeld.