Verkeerssituatie Tichelrij gewijzigd 31 mei 2018

02u59 0

Volgende week start een aannemer aan de Tichelrij met de realisatie van een groot nieuwbouwproject. Dit heeft gevolgen voor de verkeerscirculatie in de buurt. Tichelrij en Dobbelhuizen worden dubbelrichting tot tegen de werf. De transporten komen vanaf de Guido Gezellelaan langs de parking van 't Veer naar de Tichelrij.





Om deze in goede banen te leiden, worden er op de Tichelrij waar de Dobbelhuizen begint en op de parking Tuinstraat verkeerslichten geplaatst. Er zal een snelheidsbeperking van 20 km/uur van toepassing zijn. De camera aan de parking wordt uitgezet en de doorsteek wordt verbreed.Op de parking aan de kant van de Dijle komt een parkeerverbod, fietsers kunnen rondrijden via de Plankstraat. Het bewonersparkeren wordt uitgebreid naar de Dijle. (WVK)