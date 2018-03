Verkeershinder op N1 13 maart 2018

Gebruikers van de N1 in Mechelen moeten de komende weken rekening houden met mogelijke verkeershinder. In opdracht van Proximus wordt van 19 tot en met 30 maart een nieuwe telecomkabel gelegd net ten noorden van het kruispunt met de Schaliënhoevedreef. Ter hoogte van de werf wordt de snelheid teruggebracht naar 50 km/u. De fietsers en voetgangers dienen op de rijbaan te gaan. Er wordt één rijstrook voor de voertuigen ingenomen. Dichterbij het centrum, in de Oscar Van Kesbeeckstraat, werkt Pidpa van 19 maart tot en met 11 mei dan weer aan een nieuwe waterleiding. Het fietspad richting Walem wordt ingenomen, er komt een corridor. In de nacht van 9 april tenslotte is de N1 in Walem volledig afgesloten voor de afbraak van een torenkraan. (WVK)