Verkeershinder op Leuvensesteenweg 17 augustus 2018

Bestuurders die de Leuvensesteenweg in Muizen gebruiken, moeten nog tot 14 september rekening houden met verkeershinder. Ten gevolge van nutswerken in opdracht van Eandis zal een aannemer een strook van maximaal zestig meter innemen tussen de Stationsberg en Planckendael. De snelheid wordt beperkt tot 50 per uur en er komen tijdelijke verkeerslichten, al worden die laatste niet altijd gebruikt. In de eerste en langste fase (kant Planckendael) moeten fietsers omrijden via Plankendaelstraat, het jaagpad langs de vaart en de Prinsenveldstraat. In de tweede fase (maximum een week) krijgen fietsers een volwaardige corridor en moet het verkeer beurtelings langs de werf. (WVK)