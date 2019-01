Verkeerschaos door uitzonderlijk transport Els Dalemans

18u23 0 Mechelen De bestuurder van een vrachtwagen met ‘uitzonderlijk transport’ blokkeerde vrijdag de Nekkerspoelstraat in Mechelen.

“De 22 meter lange vrachtwagen geladen met een bouwkraan van 60 ton hield plots halt in de Nekkerspoelstraat ter hoogte van de Frans Halsvest. De truck blokkeerde zo het verkeer dat van de Zandpoortvest richting Nekkerspoelstraat moest. Toen onze collega’s ter plaatse kwamen, was de bestuurder nergens te bespeuren”, zegt woordvoerder van de lokale politie Mechelen-Willebroek Dirk Van de Sande. “Uiteindelijk dook de chauffeur toch terug op bij zijn voertuig. Hij verklaarde dat hij te voet was gaan kijken of het mogelijk was om de Populierendreef te bereiken via de Frans Halsvest. Dat bleek niet het geval. Om het gevaarte weg te krijgen, moesten twee van onze verkeersploegen het Hoogstratenplein volledig ontruimen en het verkeer er stilleggen. Het voertuig werd meteen naar het Douaneplein geleid en daar geïmmobiliseerd.” De bestuurder werd geverbaliseerd voor verschillende zaken: het parkeren op de rijbaan verdeeld in rijstroken (58 euro), het onbeheerd achterlaten van zijn voertuig zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen (58 euro), het niet op voorhand verkennen van de reisweg voor een ‘uitzonderlijk transport’ (500 euro) en het niet signaleren van de uitsteek conform de wetgeving (300 euro).