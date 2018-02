Verkeer weggehaald van ventweg Astridlaan 16 februari 2018

02u44 0 Mechelen De stad Mechelen heeft de verkeersomleiding voor de ventweg van de Koningin Astridlaan aangepast. Intussen zijn de aannemer en Pidpa er nog niet over uit hoe ze een waterleidingbreuk zoals vorige week kunnen voorkomen.

Vanaf maandag 19 februari zullen de bussen van De Lijn niet meer rijden op de ventweg, maar op de hoofdbaan aan de zijde met onpare huisnummers. Dit deel krijgt een maximumsnelheid van 50 km/u en er worden twee tijdelijke bushaltes voorzien. Het gedeelte van de ventweg waar de werken gebeuren, wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer dat dient om te rijden via de doorsteek aan de Korte Heistraat. Plaatselijk verkeer behoudt wel toegang.





De werkzaamheden liggen nog steeds stil. "We bekijken met de aannemer en de nutsmaatschappijen hoe een herhaling van de onaangename waterleidingbreuk kan worden voorkomen. De bewoners mogen er prat op gaan dat zij een bondgenoot hebben aan de stad die hun belangen terdege behartigt", zegt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA).





Vorige week brak een gietijzeren waterleiding en liepen kelders onder water. Bewoners kregen niet alleen modder binnen, ze kwamen ook zonder lift en verwarming te zitten. Ze voelen zich in de steek gelaten. Volgens hen wordt er te weinig gedaan om hen te helpen en is de werfinrichting onveilig. (WVK)