Verkeer muurvast op N16 na aanrijding

Het verkeer in Mechelen in de buurt van de N16 zat gisterochtend muurvast. De aanleiding was een verkeersongeval tussen een vrachtwagen en een bestelwagen. Een bestuurder liep lichte verwondingen op en is overgebracht naar het ziekenhuis. Door de takeling en de vaststellingen van de politie was het bijzonder druk. Omstreek 10 uur, een uurtje na het ongeval, was alles opgeruimd en kwam het verkeer terug op gang. (TVDZM)