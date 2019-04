Verhuis AZ Sint-Maarten leidt tot 47 procent meer klachten Wannes Vansina

02 april 2019

10u36 0 Mechelen De ombudsdienst van AZ Sint-Maarten in Mechelen heeft vorig jaar 504 klachten gekregen, bijna de helft meer dan in 2017. Volgens het ziekenhuis ligt de verklaring in de grote verhuisoperatie en een betere bekendmaking.

Het gaat om een stijging van bijna 47 procent, maar woordvoerder Dany Daelemans relativeert de toename het aantal klachten. “AZ Sint-Maarten had in 2018 385.000 patiëntencontacten. In vergelijking hiermee vertegenwoordigt het aantal klachten 0,13 procent. Dat wil geenszins zeggen dat we het aantal klachten minimaliseren”, stelt hij.

Volgens het ziekenhuis is de verhuizing naar de nieuwbouw de hoofdredenen. “Verandering roept in eerste instantie vaak weerstand op. Bij de analyse van het aantal klachten zien we een – verwachte - toename na het in gebruik nemen van de nieuwbouw.”

Naar aanleiding van de verhuis werd via onder meer folders en beeldschermen ook gewezen op het bestaan van de ombudsman, waardoor de bekendheid toenam.

Ombudsdienst

Het ziekenhuis vindt het overigens een goede zaak dat meer personen de weg vinden naar de ombudsdienst. “Dit past in een beleid van openheid en transparantie. Op basis van de klachten hebben we ook een aantal zaken op het terrein veranderd en aangepast waardoor er intussen minder klachten binnenkomen.”

Op de vraag over welke aspecten het meest werd geklaagd, wenste de woordvoerder niet in te gaan.