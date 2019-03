Vergeten kookpot zorgt voor rookontwikkeling TVDZM

21 maart 2019

12u50 0

De Mechelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is vanochtend moeten uitrukken naar de Antwerpsesteenweg. Kort voor het middaguur, traden de rookmelders in actie. Een vergeten kookpot op het vuur zorgde voor een felle rookontwikkeling. Hulpdiensten werden opgeroepen en kwamen massaal ter plaatse. Een vuurhaard werd niet aangetroffen. De kookpot werd van het vuur gehaald, de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond. De bewoner was op dat moment niet thuis. Hij was gaan werken.