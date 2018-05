Vergeet Facebook: "Gebruik yoga tijdens de blok" 17 mei 2018

02u54 0

Studenten van Thomas More Mechelen konden gisteren even tot rust komen tijdens een pop-up yogasessie. "Studenten onderschatten nog te vaak het belang van pauzes. Als je hoofd vol zit, is het enige wat je kan doen een stap achteruit zetten en op de pauzeknop drukken", zegt Bart Bruynseels van jeugddienst JOETZ. Een smoothie zagen de studenten wel zitten, voor yoga bleek meer overtuigingskracht nodig. "Nochtans zijn er houdingen die rustgevend zijn, of zelfvertrouwen geven", zegt Elke Sanders van yogastudio Gewoon Zen. Het Well2DAY-centrum in de Désiré Boucherystraat organiseert daarom van 1 tot en met 28 juni gratis sessies yoga, massage en psychologische begeleiding. (WVK)