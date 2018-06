Verenigingen krijgen zaaltjes in Predikheren 05 juni 2018

02u48 0 Mechelen In de toekomstige bibliotheek en culturele ontmoetingsplek Het Predikheren komen zes les- en vergaderlokalen die ter beschikking zullen staan van de verenigingen. De gemeenteraad legde vorige week de tarieven vast.

"Verenigingen die de stad erkent als actieve socioculturele vereniging, maar ook stedelijke adviesraden en Mechelse scholen kunnen aanspraak maken op een verminderd tarief en bovendien kan er ook per dagdeel geboekt worden. Dat maakt deze faciliteiten zeer betaalbaar en toegankelijk", zegt cultuurschepen Björn Siffer. De prijzen variëren van 15 tot 40 euro per dagdeel, commerciële gebruikers betalen een veelvoud.





Open in september 2019

"Het ter beschikking stellen van bijkomende, kwaliteitsvolle lokalen aan de Mechelse socio-culturele verenigingen komt tegemoet aan een bekommernis die al lang leeft bij de Cultuurraad", reageert voorzitter van de Cultuurraad Frans De Wachter. Het Predikheren opent in september 2019. Voortaan is overigens ook de gerenoveerde Dodoenszaal in het Hof van Busleyden te huur. Dit komt voor erkende verenigingen op 35 euro per dagdeel.





(WVK)