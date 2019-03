Verdachten van overval op apotheek enkele uren later opgepakt: “Onderzoek gaat wel gewoon verder” Tim Van der Zeypen

22 maart 2019

18u00 0 Mechelen De recherche van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft vandaag twee verdachten kunnen oppakken van een overval op apotheek Multipharma langs de Battelsesteenweg in Mechelen. Het duo verschijnt morgen voor de onderzoeksrechter.

Enkele uren nadat de Mechelse apotheek al voor de vierde keer op ruim anderhalve maand tijd werd overvallen, werd er al een doorbraak geforceerd in het onderzoek. “Twee mannen van negentien en twintig jaar oud werden opgepakt”, luidt het in een mededeling van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Het duo werd vrijdagochtend opgepakt omdat zij zich verdacht gedroegen in de buurt van de Battelsesteenweg.”

Kort nadat de politie op de hoogte was gebracht van hun verdachte handelingen, kwamen zij massaal ter plaatse. Wanneer de agenten de twee jongeren wilden controleren, sloegen ze op de vlucht. “Een man kon meteen worden opgepakt”, gaat het parket verder. “De andere man had in zijn vlucht een wapen en een pet weggegooid. In de loop van vrijdag werd deze man gearresteerd.” De twee mannen werden ter beschikking gesteld van het parket.

Aangehouden?

In de loop van zaterdag zullen ze voor onderzoeksrechter Theo Byl worden geleid. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of ze blijven aangehouden of niet. Als ze worden aangehouden, verschijnen ze beiden dinsdag voor de raadkamer. Tot die tijd zullen ze dan in de gevangenis moeten verblijven.

Sinds 12 februari werden de Mechelse apothekers opgeschrikt door een hele reeks overvallen. Naast de overval op de Multipharma in Battel, werden er ook nog overvallen gepleegd op een apotheek op de Hombeeksesteenweg en multimediawinkel Vander Borre langs de Guido Gezellelaan. Vorige maand werd er een eerste doorbraak geforceerd. Er werden toen naast een negentienjarige uit Zemst ook nog een minderjarige gearresteerd. “Of er een link is met alle overvallen wordt momenteel volop onderzocht”, besluit het parket. “De camerabeelden uit de buurt zullen nu worden bekeken en er zal ook nog verder buurtonderzoek worden uitgevoerd.”

Apotheek Multipharma ging vandaag gewoon ondanks de vier overvallen weer open. Zij wilden voorlopig liever niet reageren op de recente overvallen en de doorbraak in het onderzoek. Hun Mechelse collega’s deden dat wel: “Wij zijn blij dat er een doorbraak is in het onderzoek. Hopelijk keert de rust nu terug.”