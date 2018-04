Verdachte verstopt cocaïne in onderbroek 24 april 2018

02u52 0

Mehdi C. (20) uit Mechelen riskeert achttien maanden en 8.000 euro boete, gedeeltelijk met uitstel. Hij wordt verdacht van een cocaïnehandeltje in het Mechelse. Hij werd bij een politiecontrole gevat op een parking, die erg gekend is voor drugshandel. "Hij had zes bolletjes cocaïne op zak. Die werden pas gevonden na het fouilleren. Ze zaten verstopt in zijn onderbroek", luidde het bij de openbaar aanklager. "Bovendien gaf hij nog een valse naam op en werd er een verdacht sms'je gevonden in zijn gsm."





De twintiger ontkende met klem dat hij een drugsdealer was. "Die cocaïne had ik net gekocht. Ik wou het eens geprobeerd hebben", aldus C. De aanklager geloofde zijn uitleg niet: "Een eerste keer gebruiken en meteen zes bolletjes kopen? Ongeloofwaardig." De verdediging kwam een straf met uitstel vragen. "Gelet op zijn jeugdige leeftijd", besloot zijn advocaat. Vonnis op 9 mei. (TVDZM)