Verdachte van moord op Johanna Jostameling (58) uitgeleverd aan Noorwegen Tim Van der Zeypen

10 april 2019

09u00 2 Mechelen De Franse autoriteiten hebben Makaveli Lindén (20) uit Zweden overgedragen aan de Noorse politie. Daar wordt de twintiger verdacht van de moord op een 24-jarige man. In België wordt hij genoemd in het moordonderzoek op de 58-jarige Mechelse vrouw Johanna Jostameling.

De Zweed werd vannacht overgebracht. Het nieuws van zijn overlevering werd intussen bevestigd door de politie en zijn advocaat aan de Noorse krant VG. De twintiger werd op 23 oktober opgepakt in Dijon (Frankrijk). Hij werd toen door een Frans eliteteam van de politie gearresteerd aan het treinstation. Op dat moment stond hij internationaal geseind voor de moord op Heikke Bjorklund Paltto (24) uit Noorwegen. Sindsdien verbleef hij in Frankrijk in de gevangenis.

Messteken

Belgische speurders waren hem op het spoor gekomen nadat zijn telefoon werd gesignaleerd in Mechelen. Daar liep op dat moment een onderzoek naar de moord op de 58-jarige Johanna. De vrouw werd in haar appartement in de Graaf van Egmontsstraat brutaal om het leven gebracht met verschillende messteken.Het Mechelse gerecht startte een onderzoek op en kon de Zweed linken aan die moord.

Hij wordt momenteel ook genoemd in een brutale straatroof op een 20-jarige Mechelse student op de fietsostrade in de buurt van het treinstation Mechelen-Nekkerspoel. Momenteel zou Lindén nog niet officieel in verdenking zijn gesteld voor deze feiten. Wel werd hij in Frankrijk al een keer ondervraagd door twee speurders van de Antwerpse FGP.

Toegegeven

Lindén zou de moord op de 24-jarige volgens de krant VG hebben toegegeven. Het ging volgens hem om een willekeurig slachtoffer. Later op de dag zal hij worden overgebracht naar de gevangenis. Daar zal hij in voorarrest blijven tot zijn proces voor de moord op de jonge Noor.

(Later meer)