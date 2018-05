Verdachte in drugsdossier zopas veroordeeld voor schietpartij 19 mei 2018

De acht verdachten in het grote drugsdossier rond cocaïnehandel blijven nog een maand langer in de cel. Afgelopen maandag werden ze uit hun bed gelicht en opgepakt tijdens huiszoekingen. Sindsdien zitten ze in de cel. De bende was niet enkel professioneel opgebouwd maar ook erg groot in omvang. Zo bleken ze een 150-tal afnemers in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en de Brusselse Rand te hebben én maakten ze ongeveer 7.500 euro omzet per dag. Een van de verdachten zou zelfs vanuit zijn cel in de gevangenis van Turnhout zijn straatdealers hebben bevoorraad. Die man zou geen onbekende zijn voor het gerecht.





Het gaat om Abdelaziz E.K. De Mechelaar werd ruim anderhalve maand geleden nog veroordeeld tot zeven jaar cel effectief. Hij werd toen schuldig bevonden voor een schietpartij in de Mechelse wijk Nekkerspoel. De man schoot in juni 2017 drie keer vanuit een rijdende auto op een woning. De aanleiding was een familievete.





De Mechelaar moest vrijdagochtend samen met zeven anderen voor de raadkamer verschijnen. De voorzitter moest beslissen over hun verdere aanhouding. Hun raadsmannen gedroegen zich naar verluidt naar de wijsheid van de voorzitter. Die besloot om na beraad alle verdachten in het dossier verder aan te houden. (TVDZM)