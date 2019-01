Verdachte (19) slaat op de vlucht tijdens voorleiding bij onderzoeksrechter Tim Van der Zeypen

25 januari 2019

20u00 0 Mechelen De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft vrijdagnamiddag- en avond een grote klopjacht gehouden naar een 19-jarige. De tiener uit Mechelen moest voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in het Mechelse gerechtsgebouw, maar sloeg op de vlucht. De tiener is bij de politie gekend, maar zou niet gevaarlijk zijn.

16 uur, vrijdagnamiddag. De politie van Dendermonde leidt een tiener voor bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Bij het binnenbrengen van de jongeman in het cellencomplex van het Mechelse gerechtsgebouw gaat het mis. “De jongeman kon de politie misleiden, rukte zich los van de politie en zette het op een lopen”, zegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Vanuit de Korte Maagdenstraat vluchtte de jongeman in de richting van het centrum van Mechelen. Op dat moment was hij nog steeds geboeid. De aanwezigen agenten gingen meteen in de achtervolging. Ook de collega’s van de politie Mechelen-Willebroek werden op de hoogte gebracht en kwamen meteen ter plaatse. Zij gingen meteen me op zoek te gaan naar de tiener. Verschillende combi’s kwamen ter plaatse.

Omdat er vermoedens waren dat de jongeman het Sint-Romboutscollege was binnengeslopen, werd de secundaire school afgesloten. Agenten hielden ook wacht aan alle mogelijke uitgangen van de school.

Politiebegeleiding

“We wisten niet goed wat er gebeurde. We stonden nog wat na te praten en plots arriveerde de politie langs alle mogelijke kanten”, vertellen enkele scholieren. “De politie vroeg om naar buiten te gaan. We kregen zelfs begeleiding van enkele agenten. Er was wel nooit paniek.” Volgens bronnen dicht bij het onderzoek zou de verdachte zich nooit in de school hebben bevonden.

Gevlucht met auto?

Wel kon hij zich volgens enkele getuigen in de buurt zijn gaan omkleden en sloeg hij nadien op de vlucht met een auto. Voorlopig ontbreekt nog steeds elk spoor van de verdachte. De tiener zou normaal gezien voorgeleid moeten worden voor drugsfeiten. Gevaar voor de inwoners van Mechelen is er niet. Gerechtelijke bronnen bevestigen dat hij bekend is bij de politie, maar geen gevaar vormt. Hij was op het moment van de ontsnapping ook niet gewapend.

Ontsnappen in België is niet strafbaar. Tenzij er tijdens de ontsnapping strafbare feiten plaatsvinden. Het gerecht in Mechelen hoopt nu samen met de politie om de 19-jarige zo snel mogelijk te kunnen vatten. “Via camerabeelden, de verklaringen van getuigen en voorbijgangers hopen we verdachte nu snel te kunnen inrekenen”, besluit parketwoordvoerster Claessens.