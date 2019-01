Verdachte (19) die uit Mechels gerechtsgebouw ontsnapte is gevat Tim Van der Zeyepn

30 januari 2019

10u10 0 Mechelen De negentienjarige Mechelaar die afgelopen vrijdag uit het gerechtsgebouw van Mechelen ontsnapte, is gevat. Dat melden verschillende bronnen. De tiener was net geen vijf dagen op vrije voeten.

De tiener moest vrijdagnamiddag omstreeks 16.00 uur voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter in Mechelen. Hij werd eerder opgepakt door de politie van Dendermonde voor drugsfeiten. Vlak voordat de jongeman het gerechtsgebouw werd binnen gebracht, ging het mis.

“De tiener misleidde de politie en sloeg met de boeien aan op de vlucht”, vertelde Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket eerder. Agenten van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek kwamen assistentie verlenen en organiseerde meteen een massale zoekactie.

De directe buurt werd uitgekamd. En omdat even gevreesd werd dat de verdachte het Sint-Romboutscollege in de buurt was binnen gevlucht, werd ook de school afgesloten. Uiteindelijk bleek dat niet het geval te zijn.

Bijna vijf dagen bleef de tiener uit de handen van politie en gerecht. Tot de nacht van dinsdag op woensdag. “Omstreeks 1.00 uur vannacht werd de politie opgeroepen voor een melding van geluidsoverlast in het centrum van Mechelen”, laat het parket nu weten. “Bij het aankloppen werd al meteen een sterke cannabisgeur waargenomen. Later werden er bij de huiszoeking ook nog zakjes met restanten van cannabis ontdekt.”

In de woning bevond er zich naast de negentienjarige ook nog een andere man. De tiener probeerde de agenten eerst nog op een dwaalspoor te zetten. “Hij gaf nog een andere identiteit op maar dat mislukte”, besluit het parket.

Waar de man zich tijdens de afgelopen dagen heeft schuil gehouden zal nog verder duidelijk moeten worden. Deze namiddag zal de man voor de onderzoeksrechter moeten worden gebracht.