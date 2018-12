Ventweg Astridlaan na jaar ploeteren bijna klaar Wannes Vansina

10 december 2018

16u15

Na bijna een jaar ploeteren is het einde van de werf op de ventweg ‘intra muros’ van de Koningin Astridlaan in Mechelen eindelijk in zicht. Een aannemer zou op 13 december een nieuwe toplaag asfalt moeten leggen, als het weer dat tenminste toelaat. Op dat ogenblik wordt de straat opnieuw volledig afgesloten en lopen alle zijstraten dood op de werf. De werkzaamheden – aanvankelijk enkel een rioolrenovatie - gingen eind januari al van start en hadden einde mei klaar geweest moeten zijn, maar problemen met de verouderde waterleiding en een rondje ‘zwartepieten’ deden de werf op de lange baan belanden. De stad excuseert zich daar in een recente brief aan de bewoners nogmaals voor. “We begrijpen maar al te goed dat we al een hele tijd op uw begrip hebben moeten rekenen voor deze werken. De planning is ook niet verlopen zoals wij het oorspronkelijk voorgesteld of verwacht hadden.”