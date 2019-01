Veldlopers RAM winnen op eigen bodem Wannes Vansina

17 januari 2019

De Regionale Atletiekvereniging Mechelen (RAM) organiseerde afgelopen weekend het provinciaal kampioenschap Veldlopen in domein De Nekker. De eigen lopers lieten zich niet onbetuigd, want de club behaalde drie titels. Sofie Lauwers (rechts) won de korte cross bij de senioren, Seliha Buelens (links) was de snelste bij de scholieren. Sofie kon zo een ontbrekende titel aan haar palmares toevoegen, voor Seliha was het de eerste overwinning. Pupil Lise Verhelst tenslotte won haar derde veldlooptitel op rij.