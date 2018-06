Veiliger naar speelpleintjes met Route2school 13 juni 2018

02u50 0

Op initiatief van de Kinderraad werd het project Route2school ook uitgebreid met routes naar speelpleintjes. Mechelen Kinderstad en de Kinderraad brachten deze in kaart. "De kaart geeft een online overzicht van waar de speelpleintjes zich in Mechelen bevinden en hoe we onze route het best inplannen. Op deze manier leren we bovendien straten of binnenwegen kennen, die we nog nooit gebruikt hebben. Doordat er een duidelijk zicht is op zowel de straten als de speelpleintjes, is het aanlokkelijk om ook andere speelpleintjes waar we nog nooit geweest zijn, uit te proberen", meent Mechels kinderburgemeester Walid El Handouz. De kaart is terug te vinden via https://kinderstad.mechelen.be/speelpleinen-en-bossen. (WVK)