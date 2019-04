Veertiger moet zich verantwoorden voor diefstallen: “Ging ervandoor met laptop van patiënt in PAAZ-afdeling” TVDZM

12 april 2019

13u30 0 Mechelen Een 45-jarige man stond vanochtend voor de rechter in Mechelen. De veertiger moest zich verantwoorden voor enkele diefstallen. Die pleegde hij onder meer op de PAAZ-afdeling van het ziekenhuis, op een parking en bij het CAW in Mechelen. Hij was steeds onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.

De man pleegde de diefstallen in een periode tussen september en december. Bij de eerste diefstal ging hij er vandoor met de laptop van een patiënt op de PAAZ-afdeling van het ziekenhuis in Mechelen. “Kort daarvoor stond hij amok te maken aan de deur van de ziekenhuisafdeling. Hij wou de afdeling verlaten en was in het bezit van een sporttas”, vertelt openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “In die tas staken naast de laptop ook nog verschillende spullen van zijn kamergenoot.”

Eind september moest de politie de man opnieuw gaan arresteren. Hij werd toen opgemerkt op een parking. Een getuige zag hoe hij verschillende auto’s aan het doorzoeken was. “Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van enkele gsm’s, cd’s, een zonnebril en had hij bebloede handen”, aldus Claessens. “De man was ook nog in het bezit van mes. Daarmee had hij het stoffen dak van een auto stuk gesneden.”

Stroompanne

Midden december was het een derde keer prijs. De politie moest de man toen gaan arresteren in het CAW op de Wollemarkt in Mechelen. Daar was hij ervandoor gegaan met de portefeuille van een medewerker van het CAW. De veertiger maakte gebruik van een stroompanne om ongestoord zijn slag te slaan. Later bleek dat hij ook nog een laptop had gestolen.

Na het derde feit kreeg hij een allerlaatste kans van de onderzoeksrechter en werd hij vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij zich zou laten opnemen voor zijn problematiek. Maar dat deed hij niet. Op oudjaar 2018 werd hij opgepakt en opgesloten in de gevangenis. “Meneer was toen vrij onder voorwaarden voor de diefstallen maar stond dronken te kijken naar het vuurwerk. Daarbij viel hij verschillende mensen lastig en moest de politie ingrijpen”, besloot Claessens.

12 veroordelingen

Daarom verblijft de man sinds zijn arrestatie op oudjaar in de gevangenis. Het parket vroeg vandaag een celstraf van dertig maanden met uitstel gekoppeld aan een residentiële opname. In het verleden werd hij al maar liefst twaalf keer veroordeeld door een correctioneel rechter. Een vonnis volgt op 24 april.