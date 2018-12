Veertiger moet 450 euro betalen na slag aan tiener TVDZM

27 december 2018

De rechter in Mechelen heeft een veertigjarige man uit Oostende schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Hij sloeg vijf jaar geleden een elfjarig jongetje. Die was aan het spelen op een graspleintje voor zijn woning. De Oostendenaar ging volledig door het lint. De aanleiding was naar eigen het feit dat de tiener hem had uitgescholden voor flodder. “Hij sprak ook nog slecht over mijn moeder”, zei de veertiger op zitting nog. “Ik ben kwaad geworden en ik heb hem geslagen.” De ouders van de elfjarige en de elfjarige zelf stelden zich burgerlijke partij. “Zorgeloos spelen op het graspleintje zit er niet meer in. De jongen heeft angst”, klonk het op zitting vorige maand. Aan het gezin werd een schadevergoeding toegekend van 450 euro. Buiten een schuldigverklaring, werd er omwille van de duurtijd van het proces geen straf opgelegd.