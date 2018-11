Veertiger discrimineert vrouwelijke agent TVDZM

12 november 2018

14u35 0 Mechelen De 48-jarige Mohammed T. uit Mechelen riskeert een celstraf en een alcoholverbod. De veertiger stond terecht voor de discriminatie van een vrouwelijke politieagent en zich weerspannig te hebben gedragen.

De feiten dateren van eind maart 2018. Toen kwam de 48-jarige binnen in het politiekantoor in Mechelen en vertelde hij aan de politie dat hij klacht wou indienen tegen zijn buurman. “Maar meneer was duidelijk dronken. Zijn ogen waren bloeddoorlopen en hij verspreidde een hevige alcoholgeur”, aldus het parket op zitting. “De politie wilde hem bedaren, stuurde hem terug naar huis en gaf hem mee dat hij moest bellen indien er problemen waren. Alleen werkte dat bij beklaagde zoals een rode lap bij een stier en ontplofte de situatie.” De Mechelaar werd agressief tegenover de agente en begon haar uit te schelden. “Ik spreek niet tegen vrouwen”, riep hij volgens het parket. Hierop werd beslist om hem bestuurlijk aan te houden.

Vijftig veroordelingen

In de cel ging het van kwaad naar erger. Beklaagde begon de camera’s in de politiecel te bedekken met zijn matras en lakens. Wanneer de agenten wilden ingrijpen, gooide hij met een gsm. “Ja, dat heb ik gedaan. Omdat ze me zo verschrikkelijk hebben behandeld”, zei hij tegen de rechter. Een agent raakte uiteindelijk lichtgewond. Het parket eiste een serieuze stok achter de deur. Het hield onder meer rekening met het gevulde strafregister van T. Daar stonden vijftig veroordelingen op. De openbaar aanklager eiste een celstraf van een jaar alsook een geldboete van 1.600 euro met probatie-uitstel. Het parket vroeg eveneens een absoluut alcoholverbod. “Maar ik heb geen alcoholprobleem”, repliceerde de veertiger tot slot. Vonnis in de zaak op 10 december.