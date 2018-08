Veertig maanden cel voor overvaller rouwcentrum 09 augustus 2018

02u46 0 Mechelen De 34-jarige man uit Bonheiden die terechtstond voor drie overvallen, moet veertig maanden naar de gevangenis. De dertiger vroeg een milde straf maar kreeg die niet. "Door de veelheid van feiten", luidt het in het vonnis.

De dertiger pleegde tussen maart en mei 2018 maar liefst drie overvallen. Eerst bedreigde hij een kassierster van drogisterij Kruidvat in het centrum van Bonheiden. "Via een papiertje beweerde hij haar dood te schieten als ze de inhoud van de kassa niet zou overhandigen", aldus de openbaar aanklager vorige week. "Hierop werd het geld, zo'n driehonderd euro, overhandigd en sloeg de dader op de vlucht."





Hanswijkprocessie

Hij kon pas gelinkt worden aan deze overval in mei. Dit nadat hij eerst een oudere dame overviel in het centrum van Mechelen na de Hanswijkprocessie en een overval pleegde op rouwcentrum Ceulemans in Sint-Katelijne-Waver. Hij werd toen geïdentificeerd op basis van de persoonsbeschrijving van beide slachtoffers.





Cocaïneverslaving

Sinds zijn arrestatie eind mei zit hij in de gevangenis. Op zitting vorig week bekende de man alle feiten. Als reden voor zijn daden, wees de dertiger naar zijn cocaïneverslaving. De man gebruikte het geld van de overvallen namelijk om drugs aan te kopen. "Inmiddels is het besef doorgedrongen dat dit echt niet kan. Ik wil me dan ook uitgebreid excuseren tegenover mijn slachtoffers", zei de 34-jarige aan rechter Suzy Vanhoonacker. Verder werd enige mildheid gevraagd: een straf met uitstel met de voorwaarde dat hij zich zou laten behandelen voor zijn drugsproblematiek. Maar daar ging de Mechelse rechter niet op in. "Omwille van de emotionele impact van uw daden op de slachtoffers", motiveerde rechter Vanhoonacler het vonnis. De man werd veroordeeld tot veertig maanden cel. Aan de begrafenisondernemer werd een schadevergoeding toegekend van 1.000 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet gekend.





(TVDZM)