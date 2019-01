Veel sfeer op nieuwjaarsfeest: “2019, het jaar van de ambitie” Tim Van der Zeypen

06 januari 2019

13u35 0 Mechelen Mechelaars klonken vanmiddag samen op 2019. Ondanks de koude temperaturen, overtuigde het gratis eten en drank alsook de muzikale optredens opnieuw heel wat bezoekers om af te zakken naar de Grote Markt.

Oliebollen, frietjes, frisdrank, cava, pintjes en cava. Voor de honderden bezoekers was het gisteren vooral genieten. “Het is intussen een jaarlijkse traditie geworden”, zegt de 37-jarige Jasper uit Mechelen. “Samen met enkele vrienden, spreken we hier af. De kinderen kunnen zich uitleven en wij wat bijpraten en klinken op het nieuwe jaar.” Dat nieuwe jaar moet er een worden vol ambitie. Althans dat beloofde burgemeester Bart Somers (Open VLD) tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarsspeech. Hiermee verwees hij naar de vele projecten die in de loop van het jaar zullen worden gerealiseerd. “Dit jaar zal Mechelen verder openbloeien”, aldus Somers. “In het najaar zal de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis geopend worden voor het grote publiek, in de zomer gaat de vernieuwde bibliotheek open. In september gaat het nieuwe Van der Valk hotel open, zal de brandweer zijn intrek nemen in zijn nieuwe kazerne en komt er tussen de Munt- en Zakstraat een nieuw Vliet bij. Ook aan het vernieuwde station zullen de eerste veranderingen zichtbaar worden.” Somers benadrukte in zijn toespraak ook nog de ogen niet te willen sluiten voor armoede en kinderarmoede. “Een pijnpunt dat we samen, met alle Mechelaars, moeten aanpakken. Zorgen dat iedereen mee telt, zorgen dat iedereen zich thuis voelt”, besloot Somers.

Om 13.00 uur werd het feest stilaan afgebouwd. Maar zij die verder wilden feesten, konden vanaf dan terecht in de Mirage Winterbar op de binnenkoer van de Grote Markt. “Maar dat zal alleen voor mijn man en zijn vrienden zijn”, besloot Lotte (32). “Ik ga ondertussen samen met de vrouw nog wat winkelen (lacht).”

De winkels in de Mechelse winkelstraten zijn vandaag nog open tot 18.00 uur.