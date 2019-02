Veel rookschade in woning na keukenbrand TVDZM

14 februari 2019

15u30 0 Mechelen In de Jozef Verbertstraat is vanmiddag brand uitgebroken in een woning. De bewoners raakten licht bevangen door de rook en werden ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis.

Donderdagmiddag omstreeks 12 uur werden de hulpdiensten verwittigd. Ter plaatse troffen ze een brand in de keuken van de woning aan. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De schade bleef voornamelijk beperkt tot de keuken. Die liep aanzienlijke schade op. Verder was er in de woning nog heel wat rookschade. De bewoners hadden mogelijk te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. De brandweer moest de woning ventileren. Omwille van de rookschade werd de woonst wel tijdelijk onbewoonbaar verklaard.