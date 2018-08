Vechtpartij in horecazaak 13 augustus 2018

De lokale politie Mechelen-Willebroek moest vrijdagnacht uitrukken voor een vechtpartij in een horecazaak op de Grote Markt in Mechelen. "Twee mensen hadden er ruzie en er was sprake van gewonden. Daarom werden politie en ziekenwagen opgeroepen", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Beide betrokkenen werden lichtgewond naar het ziekenhuis gevoerd voor verzorging, en daarna konden ze beiden verhoord worden op het commissariaat. Wat er precies is gebeurd, zal verder onderzoek moeten uitwijzen."