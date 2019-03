Vastgoedbaron Ignace Leysen (58) overleden in Spanje Wannes Vansina

21 maart 2019

08u32 1

De Muizense vastgoedbaron Ignace Leysen is gestorven (58). Hij overleed op 13 maart in Rincon De La Victoria in Spanje. De rouwplechtigheid en crematie vonden volgens de wens van de overledene plaats in intieme familiekring. Ignace Leysen is een bekende naam in het Mechelse. Jarenlang stond hij aan het hoofd van een immobiliënkantoor dat zijn eigen naam droeg, maar dat verkocht hij al bijna twintig jaar geleden. Dit jaar kwam hij in opspraak nadat meer dan vijftig aannemers een klacht indienden tegen Leysen omdat hij hen zou hebben opgelicht voor samen meer dan een miljoen euro. Dat met zijn bvba met onder meer een publiciteitswebsite en een promoblad in de immosfeer. Het onderzoek loopt nog. Bij de gedupeerden wordt het overlijden op gejuich onthaald. “Doe de champagne maar open”, staat te lezen op hun Facebookpagina. Het onderzoek naar de bvba loopt overigens gewoon verder.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.