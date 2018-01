Vandalisme aan kerststal en brand in kraam schrikken markt op 02u34 0 Aerts Marc Het beeldje van kindje Jezus werd vernield door vandalen. Stadarbeiders legden dan maar een pop in de kribbe. Mechelen De laatste zaterdagmarkt van 2017 in Mechelen is geanimeerd verlopen. Bij aanvang werd kindeke Jezus uit de kerststal kapot teruggevonden, op het eind vatte een kraam vuur.

De brand in het fantasiejuwelen- en horlogeskraam Hilma ontstond bij het opbreken. "Bij het dichtplooien van het kraam moet op een of andere manier het verwarmingstoestel zijn aangeschakeld", zegt eigenaar Marc Lauwers. Het brandje zorgde voor een felle rookontwikkeling, maar kon eerst met behulp van brandblusapparaten en later door de brandweer worden geblust. "Het kraam liep geen brandschade op, maar er zit wel overal poeder", zegt Lauwers. Onder meer een partij handschoenen en sjaaltjes was voor de vuilniscontainer. Bij het openen van de markt was er al ophef over de kerststal op de Grote Markt. Kindeke Jezus, of eerder de brokstukken ervan, werd teruggevonden naast zijn kribbe. "We hebben deze ochtend melding gekregen van de beschadigingen. Een onderzoek loopt. De stal staat zodanig opgesteld dat we cameratoezicht hebben", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Volgens een getuige was het vandalisme het werk van een zatlap. "Het gebeurde omstreeks 3.30 uur, het evenement in winterbar Mirage was net gedaan. Ik zag hoe verschillende personen in de stal stonden terwijl andere foto's maakten. Even later hoorde ik drooge knal en zag ik dat iemand het beeldje had kapot gesmeten. Volgens mij was hij dronken. Iedereen was geschrokken, want zoiets doe je niet." Stadsarbeiders puzzelden het beeld weer in elkaar en legden het terug in de kribbe, maar daar bleef het niet lang liggen. De nacht erop was kindeke Jezus opnieuw het doelwit van vandalen en werd het volledig vernield. De stad legde een pop in de plaats. De politie onderzoekt de zaak verder. (WVK)





Marc Aerts Het brandje brak uit in horloges- en fantasiejuwelenkraam Hilma.