Vandalen viseren oude auto's 14 april 2018

02u33 0 Mechelen In zowel de Rateaulaan als in de Lotelingstraat hebben dieven ingebroken in vijf auto's. Het ging opvallend genoeg telkens om oudere wagens. Bij drie ervan werd er buit gemaakt.

Een van de slachtoffers is Geert uit de nabijgelegen Plankendaalstraat. Hij had zijn wagen, een 37-jarige Volkswagen, geparkeerd in de Rateaulaan. "Toen ik vanmorgen thuis kwam van mijn werk, vertelde mijn vrouw dat er was ingebroken in de wagen", zegt Geert. "Ze hadden een ruit ingeslagen maar geen buit gemaakt. In dezelfde straat werd er nog ingebroken in drie andere voertuigen. In de Lotelingstraat, even verder, sloeg de dief nog een vijfde en laatste keer toe. Opmerkelijk is dat het allemaal oudere voertuigen waren.





Alarmsysteem

"Vermoedelijk omdat recente en nieuwe auto's vaak beter voorzien van alarmsystemen", vertelt een buurtbewoner. Het ging ook telkens om andere merken. "Zo werd naast in een Volkswagen ook nog ingebroken in een Nissan, een Citroën, een Opel en een Peugeot", bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Bij drie auto's werd een buit werd gemaakt. "Het ging om wat klein geld, een gps en een zonnebril", aldus Van de Sande nog. Bij alle voertuigen werd een zijruit ingeslagen. "Dat moet dus vervangen worden", zucht Geert nog. "Gelukkig heb ik er nog eentje liggen in de garage en kan ik dit zelf." Over de dader is momenteel niets geweten. Die is nog steeds op de vlucht. De politie hoopt via camerabeelden snel een verdachte te kunnen identificeren. (TVDZM)